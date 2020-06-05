楊鎮浯表示，縣府規畫產博園區在明年1月辦理招租作業，希望能在健全的環境下，帶動金門產業升級，也讓業者無後顧之憂，全力拓展市場。（李金生攝）

歡迎大家來金門! 楊鎮浯縣長與台灣觀光客相見歡。（李金生攝）

楊鎮浯縣長走訪馬家麵線，說明縣府全力協助地方產業新發展。（李金生攝）

金門產遊博覽園區將於本月下旬開工，目前已有22家特產、食品加工業者表達進駐意願，楊鎮浯縣長今（5）日走訪廠商聽取規畫和經營意見，強調縣府與業者站在一起，全力協助大家拓展市場，帶動地方產業新發展。

坐落於金門縣環保局對面中山林段，面積約11.92公頃的金門產遊博覽園區，以解決廠商用地需求和工廠登記為目標，第1期明年6月完工，第2期後年4月完工。未來以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區企業，進駐由縣府規畫，符合都市計畫規定，且通過環境影響評估的園區，有助於企業體質的健康化，擴大拓展市場的競爭力。

楊鎮浯縣長下午在建設處長文水泉陪同下，陸續走訪聖祖食品、馬家麵線和陳金福特產店等數家企業，聽取業者有關未來租金優惠、退場機制和商圈化可行性的規畫意見。

楊鎮浯表示，縣府規畫產博園區在明年1月辦理招租作業，將搭配租金優惠及獎勵措施，來減輕業者初期投入成本，希望能在健全的環境下，帶動金門產業升級，也讓業者無後顧之憂，全力拓展市場。

(中時 )