高雄市長韓國瑜今晚真情告白，希望團隊繼續打拚。（翻攝韓國瑜臉書／柯宗緯高雄傳真）

罷韓日明天將登場，高雄市長韓國瑜今晚7點多在臉書釋出長達5分鐘感性告白影片《高雄，有你們真好》，他再三肯定3位副市長、局處首長的認真努力，身為市長，以這些政務官團隊為他們感到光榮、驕傲，他也吐露「高市府要做的事還非常多，希望這個團隊繼續為市民無怨無悔打拚！」

韓國瑜在PO文中寫到，這500多天以來，高雄市政府各個局處首長、以及每一位幕僚同仁，大家任勞任怨、日夜堅守崗位，為市民朋友提供最好的服務，身為市長，深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲。

韓國瑜提到，「仰不愧於天，俯不怍於民」是高雄市政府團隊秉持的唯一信念。每一位同仁都是我們市府不可或缺的英雄。大家的努力集結在一起，讓這座城市逐漸蛻變，開始發光發亮。

對於罷韓在即，他平常心以對，謝謝高雄市民給我們機會為大家服務，也謝謝我們所有的局處首長、同仁幕僚這一路以來的付出，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果」。

韓國瑜在影片中表示，身為市長，以這些政務官團隊為光榮及驕傲，從市長本人開始，他的想法這個工作就是服務，也勉勵團隊，人生有這個緣份，幫市民打拚、為人民服務是難得的機會，一切以人民為本，「為官一任，造福一方」，我們這個團隊為了服務而存在的。

韓國瑜也提到，副市長陳雄文內斂穩重、擇善固執，對環保、勞工方面熟悉，幾十年後回自己家鄉服務，非常感謝他。對於副市長葉匡時，韓則說，葉在中山大學當教授、當過中央交通部長，非常認真勤勞，充滿創意、戰略思維。

至於副市長李四川，韓則坦言，兩人完全不認識，彼此談了3次後，李四川毅然決然到高雄打拚，李四川是那種「只要答應你，了解到市民需要，就會立刻去做」，因此市民都很喜歡他，也是高市府的一個寶。

韓國瑜也誇讚衛生局長林立人，忙到頭髮都白了，忙防疫工作、回辦公室批公文，時常三更半夜最後一個離開，還不是馬上回家，而是跑去疫調中心打氣加油。

至於教育局長吳榕峯，韓國瑜肯定他幫高雄建設、發展雙語教育環境，讓下一代子弟迎接挑戰國際化挑戰。社會局長黃淵源則令他印象深刻的是，有天去看身心障礙小朋友空間，小朋友抱著局長，局長眼淚掉下來，允諾要找更寬闊的空間，足見對弱勢族群的照顧。

農業局長吳芳銘表現也深受韓肯定，韓國瑜誇獎他很細膩、腦袋聰明、個性隨和，遇到農損第一時間往農村衝，站在農民立場思考。海洋局長趙紹廉則是個子大、心思細膩，最關心漁民，「開朗的笑，認真去做」。

韓國瑜說，經發局長伏和中經歷企業界完整歷練，其他行號跟他打過交道，對他好的印象，會站在企業立場去思考。水利局長李戎威則是高雄子弟在大寮長大，綽號「追雨的人」，下大雨就跳上車看哪裡哪裡有災情，為了拚到不眠不休，連健康都賠進去。

韓國瑜也出示小朋友的感謝函，讓他收到備感溫馨，疲憊一掃而空。有小朋友寫「I Love You」，也有人寫謝謝市長，教室裝了冷氣機、空氣清淨機。另有小學生說，住在小港不淹水了。

韓國瑜在影片最後重申，身為市長以市府團隊為光榮、驕傲，相信廣大市民，可以感受到1年半來努力看得見，整個市府團隊的努力，展望未來，高市府要做的事還非常多，「希望這個團隊繼續為市民無怨無悔打拚」。

韓國瑜這支影片一上架，搭配柔性音樂及感性訴求，也讓一路追隨著支持者感到不捨，紛紛留言，希望「666，留住市長」。不過也有罷韓者留言「辛苦你撐這麼久了，明天你就解脫了！」

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(中時 )