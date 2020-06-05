玉山盃青棒錦標賽今日由高雄市與新北市爭奪4強門票，新北市陣中有多名去年U18世界盃中華隊好手，不過高雄市發揮韌性，從落後3分一路苦追，最後高雄市賴丁誌面對林昱珉代打建功，9局下半敲出逆轉安打，以4比3獲得勝利，也搶下4強門票。

新北市於3局上半從高偉倫二壘打開啟攻勢，並由林吳晉瑋擊出清壘的三壘打攻下分數，隨後劉予承也敲安，此局新北市取得3分領先。

新北市U18國手林子崴先發主投6局僅失1分，有效壓制高雄市，7局由U18世界盃國手林昱珉接手，不過隨後便被敲出三壘安打，此局高雄市追平成3比3平手。

僵局到9局下半，林昱珉續投，高雄市把握最後進攻機會，一、二壘有人的情況下，賴丁誌代打建功，敲出右外野方向再見安打，高雄市攻下寶貴第4分，從原本落後3分，一路苦追最後以4比3逆轉，擊敗高手如雲的新北市奪勝。

在關鍵時刻換上高一球員代打，高雄市總教練李來發透露：「賴丁誌一直是隊上的新秀，他有他的優點，每個比賽的表現都很穩定，教練對他有信心，他也沒有放棄自己，上場前問他『有沒有信心？』他說有，就排他下去。」

賴丁誌表示，自己在玉山盃第一場比賽先發表現不盡理想，之後教練團就讓他改以代打身份慢慢調整，今天也在做好準備的狀況下揮出致勝一擊。面對去年U18世界盃國手林昱珉揮出再見安打，賴丁誌說：「打出去的當下滿開心的，畢竟對方投手是國手級，國中有對過，但只有幾支安打，今天是高中第一次對決。」他也笑說，比起國中，林昱珉升上高中後的表現更上一層樓，「他太強了，第一次嚐到打青棒國手的球的感覺。」

賴丁誌來自高苑工商，先前在高雄市選拔賽對戰普門中學揮出再見安打，助球隊拿下高雄市組隊權，如今又替高雄市代表隊挺身而出，他也盼再增強自己的力量，目標超越目前效力於中信兄弟的強打表哥陳子豪。

新北市今天吞敗後，明天將在敗部對決屏東縣，另一戰則由台東縣對決台北市，產生最後2張四強門票。

(中時 )