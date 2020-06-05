衛福部長陳時中5日下午搭高鐵南下嘉義，在嘉義縣長翁章梁的陪同下，前往布袋高跟鞋教堂，「順時中」方向走訪攤位行銷嘉義的農特產品，之後再到堤防品嚐阿里山咖啡，所到之處吸引民眾爭相簇擁，一路上阿中部長臉上未流露出倦容，大讚嘉義的風光及美食。
陳時中表示，這次吃到許多農漁產品，感受到青農回鄉創業所付出的努力，感謝翁縣長讓他能一次「吃夠夠」，其中，讓他最印象深刻的是「極光歐若拉哈密瓜」，不僅好吃，賣像又好；有媒體問到現在宗教遶境解封了嗎？他回應，特別大型的遶境目前還在討論中，中型的大概都可以了，不過，還是會跟內政部商討再公布。
現場來了一位衛福部朴子醫院護理師蔡佩芸，她向陳時中介紹，說她曾經參與武漢包機醫療任務，陳時中一聽到，特別歡迎她上台一起拍照留念。蔡佩芸會後受訪時說，當時回台抵達機場時，一下飛機，就看到阿中部長前來迎接，頻頻鼓勵他們說「辛苦了」，讓她很感動，因為家住附近，下班後，特地趕過來看他。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。