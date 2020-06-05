台灣最近宣佈斥資1.4億美元在清泉崗機場建造36個可以防禦3300磅炸彈的「防炸機庫」，陸媒軍事專欄作家分析稱，這類型的防炸機庫基本設計應該和美軍的烏山基地、嘉手納基地機庫類似，如果是近炸衝擊波很難構成威脅，但若是彈道導彈和高超聲速導彈等精確打擊武器，在直接命中狀況下很難生存。

經常在大陸媒體撰寫軍事專欄的作者席亞洲指出，解放軍目前最常用的重型炸彈，是引進俄羅斯的KAB-1500KR和KAB-1500L鐳射\電視制導炸彈，該彈從高空投下時能夠擊穿10米以上的鋼筋混凝土，或防護能力相同的岩層。加上東風-15C與東風-16等導彈，即便地下設施防護厚度達25米以上，都很難生存。

文章分析稱，隨著速度更高的先進鑽地彈的出現，很多傳統認為無法摧毀的地下設施都面臨危險，例如美國研製GBU-57（MOP-II）重型鑽地彈，該彈重達14噸，能夠擊穿61米厚的鋼筋混凝土。1噸左右的高強度鎢合金彈頭加速到7-8馬赫，甚至10馬赫以上，能穿多深？目前美國還未對此進行過試驗。按照理論計算，高超聲速的鎢合金穿甲體的穿深超過GBU-57是沒有問題的。

因此，分析認為，即使是佳山要塞，雖然其存放飛機的主隧道（傳說有超過100米花崗岩掩體）仍然難以擊穿，但其出入口和斜向下的通道完全可以被擊穿，且佳山工程已經建成幾十年，大陸已能完全掌握隧道的走向和地下設施佈局。

文章指出，冷戰時代常見的加固機庫是以防禦250公斤炸彈直接攻擊和2000磅炸彈近炸的衝擊波為標準設計的，台灣現有機庫差不多也是這個水準。美國近年在亞太新建機庫開始超出這個標準，包括韓國的烏山基地、沖繩的嘉手納基地。而台灣的機庫建造技術還要等美國釋出，可以推測大約與烏山、嘉手納基地類似，頂部有更厚的混凝土和鋼板，防護力或許能超過2-3米混凝土水準，但是由於頂部實在太薄，要達到10-20米厚度鋼筋混凝土的防護力依然不可能。而且強化型機庫再怎麼增強，也只能防炸彈近炸產生的衝擊波，如果被直接擊中，那依然是防不住。

文章表示，2008年蘭德公司曾經建議美軍花費200億美元將亞太地區的所有機場都建設成台軍目前計畫中的這種「超增強型」加固機庫，但後來發現解放軍遠端精確打擊能力提高，繼續建造昂貴的加固機庫只是降低對方搜索攻擊目標的難度，因此開始探索快速分散部署飛機的技術，建造廉價並能夠快速部署的新型機庫。

(中時電子報)