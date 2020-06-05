受到肺炎疫情影響，許多民眾不願出門用餐吃飯，因此帶動在家料理風潮，意外推升食品製造業產值，經濟部統計處最新統計顯示，第一季食品製造業產值達新台幣1,126億元，創歷年同期新高，年增2.41％。

統計處指出，今年第一季因肺炎疫情籠罩，整體製造業產值年減2.15％，不過食品製造業因屬民生內需產業，卻能逆勢成長，整體生產製造活動如常，加上防疫需求升溫，讓產值標上1,126億歷史新高。

值得注意的是，因疫情重創觀光及餐飲等產業，統計處指出，因為疫情而讓精製茶產值只剩11億元，較去年同期減少6億元，年減34.32％。另黃豆油（含沙拉油）產值27億元、其他烘焙炊蒸食品產值62億元皆年減2億元，減幅分別為5.90％、2.73％。

展望未來，統計處認為，我國食品製造業產值今年可望續保佳績。由於國人對即食餐食、膳食及菜餚、保健營養食品等產品需求不斷攀升，加以政府持續強化食品安全管理，業者亦積極提升產品品質，有效提振了民眾消費信心與意願，今年食品製造業產值可望續保佳績。

(工商 )