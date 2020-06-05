紐西蘭連續14日零確診，超越新冠病毒潛伏期，預期最快6月15日可宣布病毒已被消除，成為「經合組織」（OECD）國家中第一個宣布擺脫新冠疫情的國家。此外，紐西蘭也是 確診病例超過100例以上的國家中，第一個宣稱病毒「歸零」的國家。傲人的成就不僅讓總理阿爾登的支持率飆高，也讓國人紛紛在社群媒體高調貼文慶祝。。

紐西蘭自4月29日出現最後一例本土病例後，便零確診至今。而最後一例本土病例也在5月18日完成隔離。根據衛生部說法，最後一個本土病例完成隔離後28日（即6月15日），便可確認消滅病毒。

紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生專家威爾森（Nick Wilson）表示，政府的定義已十分保守，稱按照模型，病毒已消除的機率達99%。他認為防疫效果佳，有運氣成分，但也歸功於嚴厲的封鎖措施。

若平安過渡，繼續加零，紐西蘭將成為經合組織（OECD）發達國家以及百例以上確診病例的國家中，第一個宣布擺脫新冠疫情的國家。

放眼全球發達國家，莫不繼續為疫情傷腦筋，而情況相對較好的日本及新加坡，病例亦持續增加，不排除不會捲土重來，顯得紐西蘭防疫成績更突出。

民眾在社群網站貼文，稱感到難以置信，指疫情看似不可能消滅。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）的支持率居高不下，高達88%紐西蘭民眾肯定當局因應疫情的做法。

不過，當地防疫措施並未完全解除，生活尚未真正回復正常，當局最快將在下周宣布解除所有管制，除了繼續維持邊境管制。

(中時 )