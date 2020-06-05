已故鐵路警察李承翰的父親李增文，在近日因胃出血而病逝，據悉他在急診時有兩度吐血情況，隨後昏迷失去意識，急救後依然宣告不治。就有醫師表示，危險性最高的胃部疾病正是胃出血及胃穿孔，一旦出現血便、吐血或腹痛等狀況就必須盡速就醫。

外科醫生葉大森指出，在胃部疾病中除了胃癌，只有胃出血及胃穿孔2種病症有致死性，共通點則是「都和胃潰瘍有關」。葉大森分析，胃壁遭胃酸腐蝕導致黏膜受損就會造成胃潰瘍。肝膽腸胃科醫師鄭以勤也提醒，「幽門桿菌感染者、常服用阿斯匹靈消炎止痛藥的人，或是長期處於壓力狀態者都是胃出血的高風險族群。」

警政署長陳家欽在李父李增文靈堂前上香。（廖素慧攝）

據悉，李增文生前就因兒子遭殺害一事鬱鬱寡歡，因此極可能是壓力加上胃病病史讓身體狀態變差，反觀到現代人若是生活壓力大、作息不正常，或是在飲食上愛吃熱辣重口味食物都可能造成胃潰瘍機率，建議大家維持心情放鬆，飲食清淡來避免讓胃陷入潰瘍威脅。

(中時電子報)