購物專家藝珊日前曾上節目分享跟老公婚前談了10年地下情，兩人各自有男、女朋友卻還是偷偷在一起，結婚之後兩人起初性生活美滿，沒想到到了第3年老公突然疑似性冷感，過去金槍不倒如今卻「出」不來，讓她無奈只能空嘆。

藝珊之前上《命運好好玩》，透露結婚初期和老公「性趣」十足，還很喜歡野戰，地點包括運動公園樹旁、高速公路路肩、員工餐廳角落等，甚至連電影院後排都試過，夢幻景點是101的景觀樓，但沒想到第3年起性生活變調，因為出現了「第三者」。

藝珊說，這位第三者就是她領養的愛犬，每當夫妻倆想要發生關係時，家裡的狗就會感應到馬上撲過了，導致兩人都無法好好「辦事」，後來久而久之，老公就變得意興闌珊，「上面只剩下吃飯，下面只剩下上廁所的功能」，性生活幾乎直線下降，兩人生子之路因此被卡關。

為了傳宗接代，藝珊說夫妻倆便開始靠APP「按表操課」，但還是沒有好消息，便去找醫生，醫生說因為年齡的關係，兩人如果想靠發生關係自然懷孕，機率是零，藝珊便決定轉換念頭，對懷孕一事採隨緣態度，但她還是很擔心夫妻感情會受零性生活影響，想改變也不知如何是好。

(中時電子報)