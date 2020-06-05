鐵路殺警案一審判決出爐判定鄭嫌無罪，時隔37天後殉職鐵路警李承翰父親胃出血病逝，對判決只能含恨而終。（資料照）

「宅神」朱學恒對李承翰父親事件表示，司法殺人，李父被認為有「進步價值」的法律給殺死了。（摘自朱學恒臉書）

鐵路殺警案一審判決出爐判定鄭嫌無罪，時隔37天後殉職鐵路警李承翰父親胃出血病逝，對判決只能含恨而終。今（5日）「宅神」朱學恒對李承翰父親事件表示，司法殺人，李父被認為有「進步價值」的法律給殺死了。

李承翰父親李增文長期患有胃疾，昨（4日）因胃部不適步入醫院急診，檢查發現胃部嚴重內出血，最終病逝院內。朱學恒表示，先從李父角度出發，67歲的李增文，獨子李承翰被砍殺，然而判決卻剝奪了他對社會期待的正義與公平，只能抑鬱以終。

朱學恒說，李父就是一種很傳統的台灣男性，沉默寡言的他，每次出庭都堅持要到現場，他要的不是錢，只因為相信法院會帶來希望，揭露正義。儘管後來李家已有心理準備，可能最終不會判死刑，最多是無期徒刑，沒想到換來的是無罪，鄭嫌當庭釋放。

就是因為這個結果，讓李父抱憾而終，朱學恒說，現在的情況就是「法官殺人、司法殺人」。朱學恒認為，法官只是藉這次判決來宣傳自己的進步思想，明明可以做出喪失「部份」判斷能力，卻認為加害者是「完全」沒有判斷能力。李父要的就是一個公道，卻因為「進步思想」扼殺了。

另一方面，相關人員也不尊重專業，朱學恒指出，心理鑑定醫師沈正哲不但在速食店做鑑定報告，更只用2小時草率完成；法官只憑一組證言，就自顧自的自由心證，自顧自地寫了判決書，然後再也不跟社會溝通，就這麼銷聲匿跡。「這就是法官判決的社會責任嗎？」

朱學恒說，承翰爸爸為什麼含恨吐血而亡，不是不能接受進步價值，是法官根本沒有說服受害者家屬。「對承翰爸爸來說，被剝奪了獨子，被剝奪了希望，被剝奪了正義」，所以還含恨說出希望承翰「下輩子不要再當警察」。朱學恒最後說，台灣司法的「進步價值」實在太過草率，這種不尊重專業的職業行為，不是更進一步對社會，對受害者家屬的傷害嗎？

(中時電子報)