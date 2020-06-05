投資台灣事務所5日召開中小企業擴大投資審查會議，會中通過9家共投資25億元擴廠。累計中小企業加速投資行動方案已經通過259家中小企業投資約1,070億元，帶來1.03萬個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動521家企業投資約1兆193億元，預估創造8.4萬個本國就業機會，後續尚有41家企業排隊待審。

工具機供應商之一的永鉅精密，是唯一生產超過350噸大型金屬切削加工機的廠商，並成功研發全球第一台CNC動柱棟樑型巨型龍門銑床，為降低對「台灣接單、中國大陸組裝」模式的依賴，計劃斥資逾7億元在中科二林園區新建廠房，成立創新研發中心，導入智慧化生產線，建立機器人產線網路，重新取回國際製造主導權，此次投資將為國內創造68個工作機會。

啟翔輕金屬公司為鋁合金產品製造商，因肺炎疫情嚴峻，組合式負壓輔助隔離室需求浮現，由於舊式鋁型擠壓機已無法因應當前客戶需求，未來將斥資逾7億元，積極在桃園市新屋啟翔創新園區導入新式智慧化生產線，達到少人化操作及低工安風險，以符合日新月異產品需求，成功開拓全球市場。

萬隆造紙專業製造瓦勒紙板及瓦楞紙箱，供給包裝容器予農工製品以利運輸及搬運，為提升傳統產業競爭力及對環境永續略盡棉力，計劃投入逾3億元，擴建桃園新屋廠房，導入智慧高效能瓦楞紙機，降低物料損耗，將可創造23個工作機會。

貴美塗料擁有超過30年專業生產塑膠塗料的工廠，由於預期未來水性UV塗料市場需求大增，可應用領域更為廣泛如民生用品及建築用玻璃等，將投入5千萬元整建雲林斗六廠區，將傳統機台進行智慧化升級，以機器取代勞力生產，打造台灣智能產業，持續開發國際市場，將為國內創造11個工作機會。

(工商 )