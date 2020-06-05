109年全國成棒甲組春季聯賽今(5)日進行最後一場敗部賽，由安永鮮物與合作金庫捉對廝殺，合庫派出有「最強銀行員」稱號的吳昇峰先發上陣，他繳出7局5k僅失1分的好表現，加上合庫打線也靠著10支安打灌進4分，最後黃健隆後援兩局順利守成，終場合庫就4比1擊敗安永晉級冠軍戰，而安永則是以第三名坐收。

吳昇峰今天7局只用79顆，送出5次三振，1次保送，只被擊出6支安打失掉一分非自責分，而隊友也以火力相挺，五局上一人出局二壘有人時，陳孝允適時安打幫助合庫先馳得點，第七局再靠著安永換投不穩，單局進攻8人次攻下3分大局擴大領先優勢。

反觀安永鮮物先發投手鄭智鴻雖然前六局也力保只失一分，不過隊友打線熄火六、七局雖然都攻佔一、二壘，但是兩次關鍵跑壘失誤，也錯失扳平比數機會，加上後援投手無力壓制合庫打線，終場讓合庫以4比1擊敗安永，取得敗部冠軍的資格，而安永鮮物則是從勝部連兩日吞敗，只能拿下第三名獎盃。

合庫王燕國總教練賽後表示，「今天比賽關鍵在於投手有穩定發揮，打線也很幫忙，特別是團隊的守備默契幫助投手化解了失分的危機，也幫助投手能投更長局數，今天已經是四連戰了，明天冠軍戰就是五連戰，投手負擔很大，為如果有機會加賽，也希望其他年輕投手能跳出來。」

(中時 )