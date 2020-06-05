京都大學iPS細胞研究所教授井上治久等人組成的研究小組發表一項研究成果指出，從阿茲海默症患者的細胞製造出來的iPS細胞的實驗中，發現了可治阿茲海默症的治療藥，已開始在患者身上進行治療試驗。

NHK報導，這個治療試驗是在京都大學附屬醫院等7所醫療機構進行的，主要針對以遺傳為主因發病的「家族性阿茲海默症」的患者，用治療帕金森症等疾病時使用的「瑞力錠（Bromocriptine）」來治療。

瑞力錠是從阿茲海默症海默症患者提供的細胞製造出來的藥物，是在用iPS細胞進行實驗時發現的藥物。實驗中發現此藥有讓患者腦中囤積的的異常蛋白質減少的效果，尤其是用在「家族性阿茲海默症」的患者細胞時效果更好。

研究小組今後1年多將以10名患者為對象，讓他們服用此藥，再與服用其他藥的患者比較，以確認其安全性和有效性。研究小組希望今後能早日被批准為「家族性阿茲海默症」的治療藥。

(中時電子報)