文化發展與數位科技近年影響台灣社會深遠。PChome董事長詹宏志在4日晚間與前文化部長鄭麗君，在一場講座中分別以科技與文化角度談及社會治理的願景。詹宏志更提出他對文化產業的觀察，表示產業結構不佳，缺乏獲利紀錄，無法吸引投資人，「在我眼中，值得投資的項目不少，台灣的資本市場卻對此一無所知。」

詹宏志也提出觀察，「現在文化產業結構不佳，社群更是匱乏，一邊是手足無措的創作者，另一邊是摸不著方向的政府，中間少了很多人。作為一個產業，應該要有一個結構生態，要有投資者、分析師、專業經理人、顧問等等，全部合起來，才會變一個健康的產業。」

詹宏志以當年說服邱復生投資侯孝賢電影《悲情城市》為例，「我告訴他，投資侯孝賢比投資成龍安全，因為投資侯孝賢的風險是可以計算的。」原來雖然國內市場說不準，但當年侯孝賢的電影，光靠歐洲、日韓等地的劇場、錄影帶、公共電視播映和電影圖書館收藏等版權收入，「勸募式的收益」就足以支持一部電影。

詹宏志表示，他說服邱復生投資、擔任出品人時，有一個重要的訴求，就是藉由文化的力量，突破小規模市場的困境，「邱復生當時在台灣做合法的錄影帶生意，需要敲電影公司的門買版權，但因為市場小，很辛苦，見面討論機會不大。」

但若是以「侯孝賢電影出品人」的身份，就大為不同。詹宏志表示，到了國際影展開晚宴，所有的電影公司都會來見你，各國的文化、外交使節都會來你的試片會或派對，「如果你會運用，這是非常有可能達成的。」

詹宏志表示，在那個時代，台灣的文化力是沒有被開發的財產。然而經過80年代的民主化運動，其中的思想在任何地方都發生影響，也藉由創作，找到在生活中對話的可能，「當時可能還看不出來，但如今回想，這樣的影響其實深化到整個社會的文化底層。」

卸任後首度出席公開活動的鄭麗君也指出文化、科技與社會發展的緊密相連，從電影的誕生，到留聲機、印刷術的發明，都是文化渴望驅動的，「愛迪生原本聽到朋友想借他發明的『留住聲音的技術』去記錄歌聲，他還覺得不正經，20年後才承認，留聲機是這個技術最好的應用。一個文化渴望，為技術找到最佳的用途。」

(中時 )