歐美雖然逐步解封，但歐美車廠營運受到疫情影響大，毅嘉（2402）5月營收因此比4月再度大幅下滑29％、僅有3.02億元，也比去年同期大減41％。也因為高毛利的車用軟板、車用機構件第二季出貨受創嚴重，法人預期，第二季如果單純靠本業要拚到損益兩平，恐怕有些難度。

毅嘉經過2月的中國廠區的缺工、缺料、防疫等考驗後，3月營收好不容易衝上5.11億元，不過馬上就受到歐美車廠因抗疫而停工影響，4月營收下滑至4.25億元，即使5月中下旬後歐美陸續放寬防疫禁令，但在車廠開工率不高、庫存仍高下，致使毅嘉5月營收進一步下滑至3.02億元，月減幅度高達29％。

毅嘉表示，5月營收持續受到車市急凍及歐美地區車廠停工影響，此波疫情影響著實打亂原本營收逐季增長的步調，毅嘉因為疫情接單的變動確實很大，對整體接單的影響也將延續到6月，隨著各國開始解除禁足令、各行各業重新復工、終端消費逐漸回穩，屆時客戶下單狀況將可望逐步恢復正常。

值得注意的是，車用軟板佔毅嘉整體軟板營收遠超過5成，車用機構間件也在整體機構件營收占比也不低，車用軟板、車用機構件又都是毛利率好的產品，隨著歐美車廠整個第二季都沒有拉什麼貨，毅嘉第二季獲利勢必將受嚴重衝擊，能否站在損益兩平之上，還有待觀察。

(工商 )