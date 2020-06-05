以為群眾募資是近年才有的新東西嗎？前文化部長鄭麗君在4日晚間出席一場主題為「開啟數位社會的對話與想像」的講座時就提到，1925年時一位銀行員劉喜陽，因為想拍第一部由台灣人自製的電影，在報紙上向民眾發起集資10萬元，5000股一股20元，「不到一個月就募資成功。台灣第一部電影，是群眾募資產生的。」

同樣因「群眾募資」誕生的，還有人類的第一本印刷書。鄭麗君表示，在文藝復興時代首度有印刷機，古騰堡整合了油墨、紙張、機具等，發明印刷術，後來便是在各方贊助、類似群眾募資的方式下，印製了人類第一本印刷書「聖經」，更發展成出版業，對啟蒙運動和現代社會的誕生，扮演思想傳播的關鍵角色。

不過綜觀技術史，會發現包含電影、留聲機、印刷術等「發明」，最初技術誕生的起點其實都要更早更久遠。鄭麗君表示，印刷術早在古騰堡發明印刷機的3100年前，在克里特島的文物中就發現人類第一個印刷文件，是一個陶板，但無論是克里特島或中國的印刷術，後來都沒有發展成印刷業。

鄭麗君表示，文藝復興時代是創新型的社會，人類追求自由和發展，在這樣的社會裡，為印刷術找到傳播模式，印刷業、出版業隨之誕生，「若回顧技術史發展，會發現背後往往由文化、社會驅動。」

鄭麗君表示，一個文化渴求和社會環境的需求，能讓一項技術找到最佳用途。像是電影雖然是1895年從盧米埃兄弟的《工人下班》和《火車進站》兩部連續動態攝影的影片開始的，但如今大家熟知的電影原型，是來自魔術師梅里葉的想像，他發明的「停格」技術，讓動態影像開始能說故事。

留聲機的發明，也是對於人類文化的渴望。鄭麗君表示，當愛迪生發明「留住聲音的技術」時，曾寫文章闡述這項技術的各種商業化用途，但當他朋友提起，想借這項技術留住人類歌唱的聲音時，一開始卻被愛迪生拒絕，認為這個用途「不正經」。直到20年後，愛迪生才承認留聲機是這項技術最好的應用。

(中時 )