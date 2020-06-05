韓國瑜今晚(5日)在上傳臉書限時動態，呼籲支持者「6月6號出門遛遛挺商家」，要求明天別去投票，也別參加任何政治活動，將力量放在支持高雄在地商家，協助他們挺過疫情。(圖／韓國瑜臉書)
韓國瑜今晚(5日)在上傳臉書限時動態，呼籲支持者「6月6號出門遛遛挺商家」，要求明天別去投票，也別參加任何政治活動，將力量放在支持高雄在地商家，協助他們挺過疫情。(圖／韓國瑜臉書)

罷韓投票倒數12小時，支持與反對者也卯足全力宣傳，對此高雄市長韓國瑜在臉書上也上傳限時動態，喊話支持者「6月6號出門遛遛挺商家」，再次強調「不激化、不對立」。

韓國瑜今晚(5日)在上傳臉書限時動態，呼籲支持者「6月6號出門遛遛挺商家」，要求明天別去投票，也別參加任何政治活動，將力量放在支持高雄在地商家，協助他們挺過疫情。

韓國瑜喊話支持者「我們去消費、我們去採購」，盡量不讓大家生活和生意受到政治活動與疫情影響，文末再次強調「商家挺高雄，我們挺商家」。

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(中時電子報)

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