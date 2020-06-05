行政院宣布「振興三倍券」將於7月15日上路，民眾花1000元可換3000元振興三倍券，希望藉此刺激消費，振興經濟，就在政策宣布後，外界也出現許多正反聲浪。其中，民進黨籍的台北市議員王世堅則是直言，如果今天振興券額是萬元以上，的確是需要縝密的刺激消費振興計畫，但今天只有三千元時，政府就不要干涉那麼多，應該尊重人民的選擇！他更舉例，三倍券不能找零，但若到醫院看診，「難道醫生準備一包鹽酥雞找你嗎?」

王世堅舉例，發現金比較便民，人民自然有人民的智慧，限制越少越好 結果限制這麼多沒道理，還說不能找零，「那拿去醫院看診怎麼辦?難道醫生準備一包鹽酥雞找你嗎?」

王世堅進一步表示，既然限制越減越少，那他認為7月15號前幾乎會減到沒有限制，那為何當初不要發現金?他指出，政府頂多呼籲不要全花在日常所需上，而不是成天擔心，這樣發會被存起來、那樣發刺激不了經濟，盡信專家、盡信學者，就像盡信書，不如無書，如果是學者的意見，就100%要照他們的話，那乾脆直接學者來當院長、當部長，為什麼要有政治工作者，就是要把學者意見，轉換成為民眾可接受的方案。

而王世堅近日屢屢批評「振興三倍券」，他坦言，倒是最近服務處、辦公室電話變多，網路上也來罵，是聽助理講，有民眾打電話到辦公室，「罵說他以前支持我，他說這樣罵自己的院長」，這類電話都很多，「可是這個我早就看開，如果這樣就要龜縮，那麼『怕就不是王世堅』」。

(中時電子報)