台南市新市國中第22屆美術班畢業展，6月6日起至7月4日於新港社地方文化館展開。（台南市新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市國中第22屆美術班畢業展，6月6日起至7月4日於新港社地方文化館展開。（台南市新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市國中第22屆美術班畢業展，6月6日起至7月4日於新港社地方文化館展開。（台南市新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市國中第22屆美術班畢業展，6月6日起至7月4日於新港社地方文化館展開。（台南市新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市國中第22屆美術班畢業展，6月6日起至7月4日於新港社地方文化館展開。（台南市新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市國中第22屆美術班學生學藝3年，表現亮眼奪目，6月6日起至7月4日將在新港社地方文化館舉辦「藝等星」畢業美展，展出呈現近70件西畫、水墨、書法、版畫、設計、複合媒材、裝置藝術等作品，包括台南市美術比賽得獎作品也在列，現場掃描QR code，還可以聽創作理念說明。

其中董怡伶《媽媽的味道》，是平面設計組比賽第1名，細膩呈現媽媽手作佳餚；獲平面設計組比賽第2名的廖平安《漁港風光》拂面的海風與浪花彷彿帶來了夏日海洋悠閒的氣息；版畫組第2名王咏作品《寂寞高樓》，精細的版畫觸動人心；水墨組第2名郭婕琳《武裝》，展現巾幗不讓鬚眉的氣概。

近年來新市國中美術班在校長薛英斌與美術班團隊教師帶領下，以藝術與社區密切連結，最近也為社區設計「家鄉候車亭」，運用複合媒材製作候車亭模型，白鷺鷥、蓮池、臭豆腐、老街、廟宇都成設計特色，除了在畢展展出，學生們也向新市區公所提案，希望能爭取經費蓋成真的候車亭。

此外，長期贊助美術班主題課程經費的建築師陳章安夫妻，上學期請到藝術家鄭畬友到校分享速寫藝術，並留下一本速寫本讓美術班師生一起創作，學生們接力在速寫本上抒發、創作，鄭畬友與陳章安夫妻也寫下祝福話語，這本珍貴的共同創作速寫本也將一起展出。

新市國中校長薛英斌表示，畢業展是學生國中3年藝術旅途的總結，邀請大家到新港社地方文化館參觀，進入新市國中學子的異想世界，一起遨遊藝術的無垠天際。

(中時 )