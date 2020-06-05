三陽將買回VMEPH股權私有化 終止在港掛牌與台灣TDR發行 20:552020/06/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三陽工業（2206）公告，全資子公司SYI將向越南VMEP機車廠控股公司－VMEPH（0422,HK）股東，發出買回股份私有化邀約，撤回在港交所的上市地位。SYI計畫以每股0.45港元的價格買回VMEPH在外流通股權，較5月26日收盤價0.171港元，溢價163.2％。VMEPH在台發行TDR越南控（9110），未來也將隨之下市。 VMEPH因提出私有化下市計畫，在5月27日停牌迄今，TDR也同步暫停；5日私有化計畫獲港台兩地證交所同意並公布後，獲准8日起原股與TDR恢復交易。 (工商 ) #三陽工業 #TDR #VMEPH #私有化 #VMEP 也許您會感興趣 財經熱門新聞 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 財經 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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