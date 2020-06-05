三陽工業（2206）公告，全資子公司SYI將向越南VMEP機車廠控股公司－VMEPH（0422,HK）股東，發出買回股份私有化邀約，撤回在港交所的上市地位。SYI計畫以每股0.45港元的價格買回VMEPH在外流通股權，較5月26日收盤價0.171港元，溢價163.2％。VMEPH在台發行TDR越南控（9110），未來也將隨之下市。

VMEPH因提出私有化下市計畫，在5月27日停牌迄今，TDR也同步暫停；5日私有化計畫獲港台兩地證交所同意並公布後，獲准8日起原股與TDR恢復交易。

(工商 )