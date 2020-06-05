大陸四川一樁14年的懸案日前宣布偵破。當時一名18歲的少女赴宴，但是在回家途中卻離奇失蹤，幾天後遺體在離家約200公尺處的水田裡出現。少女被發現時赤身裸體，明顯是遭到性侵遇害。如今警方找到證據宣布破案，讓人意外的是，兇手竟然是死者表弟，作案當時才年僅14歲。

14歲少年性侵殺害18歲表姐，14年後被抓獲。（圖／紅星新聞）

根據《紅星新聞》報導，2006年12月5日晚，四川宜賓市南廣鎮七星村18歲女孩赴宴返家途中離奇失蹤，幾天後被發現遭到性侵殺害，死者的母親楊忠珍淚訴，在女兒遇害的前十年，幾乎每晚都夢到女兒，「她說有人從後面勒她脖子、捂她嘴巴，她喊不出來」！楊忠珍稱有時候眼睛一閉，就感覺女兒在面前，伸手去拉，才發現是夢。

女死者當初被發現地點。（圖／紅星新聞）

當地警方隨後成立專案組調查，均未找到殺人兇手線索，當時警方先對七星村外來人員進行盤查，但都沒有結果，直到2017年轉為對當地村民進一步調查，沒想到在今年有了重大收穫。原來，兇手竟然是死者的表弟，當時他才14歲。據供述，他當天見到表姐獨自走在偏僻小道，便將表姊的頭壓進水田內讓她窒息，隨後直接性侵，過去十多年，死者家屬未曾懷疑過他就是殺人兇手！

死者家屬訝異兇手竟是死者表弟，表示他「隱藏得太深了……」。（圖／紅星新聞）

死者的父母偶爾看到侄兒，但從未懷疑過他就是殺害女兒的兇手，「他隱藏得太深了……」。如今，嫌疑人被逮捕，但死者父母和親屬都開心不起來，受到死去女兒的影響，這對父母的恐懼並未徹底消除，她的父親感嘆表示，「晚上出門散步都要拿著木棒和手電筒，並抓住妻子的手，生怕一鬆手，就會失去另一半」。

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(中時電子報)