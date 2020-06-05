櫃買中心今（5）日表示，天蔥股票（2740）、劍湖山股票（5701）、亞獅康-KY股票（6497）等都自6月8日起預收款券，天蔥為每二十分鐘撮合一次，劍湖山及亞獅康-KY為每四十五分鐘撮合一次。

天蔥股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月8日起10個營業日（到6月19日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

劍湖山股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，而亞獅康-KY股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊；該兩檔股票自6月8日起10個營業日（到6月19日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每四十五分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )