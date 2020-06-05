帥主播染疫傳染4人、全電視台封樓 神隱2月回歸道歉

新冠肺炎肆虐全球，日本許多名人傳出染疫消息，其中以喜劇天王志村健染疫辭世最為震撼；在4月時朝日電視台當家帥氣主播富川悠太高燒38度，以為退燒就去上班，但播報新聞卻出現發病症狀，確診後還傳染4名同事與造成電視台封樓消毒。在神隱2個月後，近日回歸主播台，向大眾致歉給交代。

男主播富川悠太在4月3日在家發燒到38度，退燒後就在6日回電視台上班，當天他播報新聞時就有聲音沙啞、表情痛苦的徵狀，8日又出現呼吸困難的現象，直到10日他才前往東京醫院檢查，隔日確診罹患新冠肺炎；消息傳開後，電視台甚至封樓3天消毒，而有另外4名同事疑遭感染確診。

而富川悠太染疫神隱2個月之後，終於在3日晚上重返主播台，更在節目中交代染疫後為何會造成多人感染的原因，還有鄭重向大眾致歉，強調會自我反省；不過，富川悠太原本是朝日電視台當家主播，雖然已回歸但被因為負面形象，被日媒認為可能會被吊離目前工作崗位，

(中時電子報)