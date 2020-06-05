法國大使館今天發表聲明，否認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多藏匿在法國駐卡拉卡斯的大使館內。

委內瑞拉外長阿雷亞薩稍早受訪時表示，非法自封總統的瓜伊多藏匿在法國駐委內瑞拉大使館內，希望法國交人，讓委國將他繩之以法。

阿雷亞薩接受Union廣播電台訪問時說：「我們希望西班牙和法國政府遵守駐在國也就是委內瑞拉的法律，將觸犯法律的逃犯交給委內瑞拉司法部門。」

他指出，瓜伊多策劃刺殺馬杜羅總統的行動，因此被控意圖政變的他必須接受委內瑞拉法律的審判，向委內瑞拉人民謝罪。

委內瑞拉2019年1月21日鬧出總統雙包案，瓜伊多自行宣布就任委內瑞拉臨時總統，並獲得美國、加拿大、多個南美洲國家承認。而繼續承認馬杜羅是委內瑞拉合法總統的國家則包括俄羅斯、中國、希臘、土耳其、古巴等國。

美國主導推翻馬杜羅政權一年多，決定調整政策，4月31日呼籲瓜伊多暫時放棄成為總統的權力，似乎決定放棄瓜伊多這個棋子，讓瓜伊多面臨越來越大的壓力。

(中時 )