劉景莊（Julie）與陽帆結婚24年，過去生活重心都在老公與一對兒女身上，但前幾年隨著兒子Chris及女兒Angelina到溫哥華的哥倫比亞大學念書、Chris畢業、Angelina休學出道，進入空巢期後，她的人生觀也有所改變。Julie坦言，「印象最深刻的一次，我去錄影，以前錄完影第一件事，就是打電話回家問小孩吃飯沒，那一天老公工作、小孩不在身邊，我拿起電話不知道要打給誰，當時，我有意識到自己很傷心。」

Julie從兒女高中後，就開始為空巢期做準備，「那一次在車上，我立刻找了3個朋友詢問可否直接去吃飯，後來吃了小火鍋，雖然已經很累，但我知道自己當下不能馬上回家，不然那傷心會更大。」她也建議有同樣處境的爸媽，要建立自己的交友圈，「需要時可以立刻求助，人都有同理心，聽聽別人的故事，自己也會好過許多。」

Julie建議有同樣經歷的爸媽，建立自己交友圈。（粘耿豪攝）

問及老公陽帆是否有經歷同樣轉折，Julie笑說：「他度過的方式比我悲傷，雖然他自己不覺得，但我看得很悲傷。」陽帆會跟她說：「小孩不在也很好，想吃什麼就吃什麼，想出去多久就出去多久。」她舉這幾天的例子，有天她回家已吃飽，特地陪老公去吃麵，「我跟他說：『這就是陪伴』，他卻覺得自己現在就是要習慣，一個人、兩個人、三個人吃飯都可以，這樣他就不會有失落。」

Julie與陽帆現在更享受生活，Julie領養雙胞胎小狗，陽帆開始迷上咖啡，「我們有一段時間，所謂空巢期，有開玩笑說彼此是室友，我那時其實有點賭氣，覺得夫妻要一起做很多事，但他說：『妳為什麼要逼我？』後來取得平衡，周一到周五很自由，周末與家人相聚。」她坦言剛開始覺得自己是「斷線風箏」，不再被家人需要，後來才逐漸習慣。

Julie與陽帆多年婚姻，感情雋永。（粘耿豪攝）

提到現在與老公陽帆的相處，Julie表示：「大家都會說是家人，但我們真的是有血緣關係的那種家人，我們個性不同，但相處舒服，兩人最激烈的一面都是給外面，但在彼此面前卻可以放心做自己。」兩夫妻近日買麵包，挑選甜米糕跟油飯，她選了米糕，陽帆冒出一句，「原來妳喜歡這種東西。」她笑說：「旁人聽了，一定覺得我們很奇怪，但他以前工作很忙，很少自己買東西。」不過，她也擔心老公因此狂買甜米糕回家，「之前鴨舌頭就是，他知道我喜歡吃，經過就買，後來吃到會有壓力，怕過期趕快吃。」兩人的相處雋永恬淡。

(中時 )