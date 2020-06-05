新冠肺炎疫情衝擊，讓國內第一季整體製造業產值年減2％以上，但最新統計，屬於民生內需產業的「食品製造業」卻是逆勢年増2.41％，產值創歷年同期新高。其中「膳食菜餚」、「泡麵」6大類受益疫情成長暢旺。相對「茶葉(精製茶)」、「即時餐食」等4類食品則成為疫情受害者，前者業績更是狂掉3成以上。

經濟部今發布「食品製造業產值」統計，2019年產值共繳出4629億元，年增3.16％，連4年創新高，表現穩定。今年第一季也有1126億元，持續成長2.41％。經濟部解釋，主要是生產製造活動如常，加上防疫需求升溫關係。

疫情影響，讓不同食品業表現卻是兩樣情。根據統計，首季因民眾防疫減少外出、囤貨儲貨以及增強身體抵抗力需求，共有6大類受益食品。包括「膳食及菜餚」、「鮮乳」、「保健營養食品」、「速食麵粉條類食」、「醃漬食品」、「白米碾製、麵粉」，其產值不是創同期新高就是成長頗佳。像是因民眾增加在家料理餐食，「膳食及菜餚」年增8.8％，產值78億元，就創歴年同期最高。

相對因疫情重創觀光、餐飲，相關的「精製茶(茶葉)」、「即時餐食」、「黃豆油(沙拉油)」與「烘焙炊蒸食品」，就成為疫情4大類食品受害者。第一季精製茶產值11億元，年減34.32％，受創最重；即食餐食產值64億元，衰退8.44％也不小。

經濟部認為，隨著國人對即食餐食、膳食及菜餚、保健營養食品需求不斷攀升，我食品製造業產值今年還是可望續保佳績。

(中時 )