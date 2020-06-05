罷韓投票就在明天，高雄市長韓國瑜的執政好壞，見仁見智。資深媒體人陳揮文接受call in時，有一位高雄市民卻爆料，他的哥哥討厭韓國瑜的唯一原因，居然是讓他沒有大雨假可以放。

鳳山區的小鄭表示，他的哥哥說，韓國瑜執政後讓他們很討厭，因為前兩個禮拜下大雨的時候，害他沒有休到大雨假。之前823的那一年，還有休到2、3天，結果前兩個禮拜下那麼大的雨，竟然連一天假都沒有休到。

陳揮文聽到不禁大笑說：「水退了，怎麼休假？」小鄭附和表示，這就是韓國瑜令人「討厭」的地方。

左營區的Diber則表示，今天他下班的時候，路上都塞車，因為前導車都在罷韓，國家隊都動起來了，而且都超前部署。韓國瑜才剛當選，馬上就部署要罷他了。韓國瑜雖說錯很多話，但是也做對很多事。

苓雅區的李先生說，民進黨現在做的是應該不是想要罷免過，而是應想把票數衝高，這是面子問題，民進黨最厲害的應該是宣傳。

苓雅區的蘇先生坦言，很多客戶都挺韓，他如果去投被大家看見，大家就會知道他是罷韓的。若被認識的人看到，會很不好意思。

(中時電子報)