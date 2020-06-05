一般人如果身體有些不適，習慣到藥局購買止痛藥，這名泰國正妹因為牙齒疼痛，自行到藥局買止痛藥，想不到吃下2顆後，身體出現嚴重過敏症狀，不僅體內如火燒般的劇烈痛楚，身上皮膚發紅剝落，送到醫院後被緊急轉往加護病房急救。

25歲女子的凱可涵（Yothika Kaewkham），日前因為牙痛，擅自到藥局購買含有布洛芬（ibuprofen）的止痛藥，她分別於早晚各服一顆後，身體開始出現異狀，先是皮膚冒出水泡、皮疹及蕁麻疹，接著灼熱感遍布體內器官，老公見狀趕緊將她送醫。

凱可涵送醫後立刻被傳往重症病房，並進行過敏反應測試及藥物治療，經過一周後凱可涵的症狀才稍微好轉，但皮膚仍發紅、脫皮還有紅腫，而醫院要求她必須留院觀察7天，並警告不要再擅自購買藥物服用。

對此，泰國食藥署副署長唐威瓦特（Surachoke Tangwiwat）說，凱可涵藥物中毒的過敏反應相當嚴重，「還能活著非常幸運」，出院後凱可涵也將經歷PO在臉書，呼籲大家一定要有處方簽，才能購買藥物。

(中時電子報)