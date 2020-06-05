遠雄建設（5522）今（6）日召開股東會，會中報告去年財報及盈餘分配案，每股配發現金股利3.5元。展望未來，遠雄建設將聚焦全台六都，開發佈局商辦、住宅獵地。

遠雄建去年累計營收達206.73億元，稅後淨利31.39億元，年增率56.64％，每股盈餘3.89元，創近3年高點。

展望2020年，受到新冠肺炎影響，經濟成長預計下降，惟中美貿易戰、台商回流加持，遠雄謹慎佈局商辦、廠辦兩大產品需求，並持續進行六都開發，提升土地開發量，以期挹注營運、獲利穩健。

遠雄建設總經理湯佳表示，因應中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台商回流、租稅鼓動政策，推升商辦、廠辦市場需求，從去年起分別在南港、桃園、中和、士北科等地取得土地，目標將廠辦推案比將提升至3成左右，並擴大開發大型客戶或客制化廠辦產品，未來將進行價質再造計畫以重塑品牌形象，並持續推動客戶互動為導向的經營模式，以期在經營績效上有所提升。

至於在住宅推案方面，雖受疫情衝擊經濟成長，但利率低檔，加上住宅市場結構改變、少子化人口老化，家庭戶數明顯成長，吸引購買新屋、投資需求增加，房市穩健復甦。其中，今年持續銷售中的個案包括台中「遠雄之星7」，已幾近完銷，而台中「遠雄之星8」及台南「北府苑」案也持續熱銷中。

遠雄今年預計推案總金額約270億元，目前第二季來陸續有建案完工入帳，包括台南「新源邸」已於第二季完工，正在陸續交屋中，預計5月開始認列營收，下半年起，還有內湖「遠雄常御」、中和「遠雄CASA」、竹南「遠雄新苑」、台中「遠雄之星6」四案陸續完工。

未來，遠雄建設將持續擴增六都中低價、自用剛需住宅產品開發，並配合首購自住之市場主流，提升土地開發案量，以儲備未來三年可推案量。

(工商 )