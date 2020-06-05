財政部於5日召開今年第一季公股金融事業業務研討會，會中，財政部部長蘇建榮對於公股銀行員工數月來全力投入配合政府政策提供各項紓困貸款，充分發揮金融支援功能，表達肯定與感謝。

另外，配合行政院推動振興三倍券政策，將由臺灣銀行擔任振興三倍券實體券收付的清算銀行，蘇建榮請臺灣銀行及各公股銀行完善兌付及清算等相關作業機制，落實政府政策美意。

今年新冠肺炎疫情蔓延衝擊全球經濟，本次會議邀請中華經濟研究院董事長曹添旺專題演講「中國大陸經濟及金融情勢展望」，因疫情發展仍存在不確定性，短期內全球經貿動能暫無法恢復至疫情發生前之水準，蘇建榮提醒，各公股金融事業密切關注對中國大陸曝險情形，加強管控授信及投資風險，並持續關注香港國家安全法後續發展，請各事業超前部署、預為因應。

會議當中，並由第一創業投資公司及彰銀創業投資公司報告「公股創投事業之介紹與經營策略」，創業投資對國家經濟發展及產業創新轉型扮演重要角色，提供新創企業長期資金來源，與具潛力企業共同成長。

蘇建榮強調，公股創投事業可提升經營團隊投資專業與多元化，擴大投資量能，協助產業振興及創新，扶持企業提升競爭力，加速經濟復原與產業轉型，以發揮創投最大功能。

(工商 )