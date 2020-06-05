少年盃足賽 國小六年級蘆洲封王 21:252020/06/05 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲國小在上半場終了前攻破協和國小大門，球員歡欣慶祝。（中華足協提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北蘆洲國小勇奪少年盃國小六年級組冠軍。（中華足協提供） 因新冠肺炎疫情而延後兩個月的全國少年盃足賽，今天在台中朝馬球場進行國小六年級組決賽，新北蘆洲國小靠吳官霖在上半場終了前攻入全場唯一進球，以1比0粉碎台中協和國小的3連霸美夢，舉起冠軍獎盃。 季軍戰方面，板橋國小和管嶼國小以1比1打入PK戰，板橋靠守門員發威，在PK戰以5比4氣走管嶼，拿下第3名。 (中時 ) #蘆洲國小 #少年盃足賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國少年盃足球錦標賽揭幕 賽期一個月 23:062020/06/01 體育 竹市北門國小家長排隊登記課後照顧班 16:452020/06/02 生活 大楊國小風雨球場7月動工 融入飛機意象 17:502020/06/02 生活 少子化席捲 偏鄉掀零招生潮 04:102020/06/03 生活新聞 嘉義市民族國小幼兒園舍動土 10年一貫學校 18:202020/06/03 生活 嘉義市民族國小幼兒園動土 2歲到12歲都可讀 18:212020/06/03 政治 公會助學 贈偏鄉國小百台iPad 04:102020/06/05 財經焦點 竹縣第九座玉山圖書館於新埔國小落成啟用 17:232020/06/05 寶島 高雄》小學生也來選市長 愛國國小校內選舉一級棒 17:312020/06/05 寶島 秀朗國小一校千樹行動 營造一座森林包覆的都會區學校 19:182020/06/05 寶島 體育熱門新聞 CBA》林書豪定位生變 北京解約雅尼斯 - 體育 NBA》再槓女主播！詹皇怒嗆不停止發聲 - 體育 NBA》喬丹反對花俏賽制 席爾佛認同 - 體育 NBA》太老不能執教？席爾佛後悔講出口 - 體育 中職》蘇智傑雙響炮 超越朱育賢居全壘打王 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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