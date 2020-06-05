新北蘆洲國小勇奪少年盃國小六年級組冠軍。（中華足協提供）

因新冠肺炎疫情而延後兩個月的全國少年盃足賽，今天在台中朝馬球場進行國小六年級組決賽，新北蘆洲國小靠吳官霖在上半場終了前攻入全場唯一進球，以1比0粉碎台中協和國小的3連霸美夢，舉起冠軍獎盃。

季軍戰方面，板橋國小和管嶼國小以1比1打入PK戰，板橋靠守門員發威，在PK戰以5比4氣走管嶼，拿下第3名。

(中時 )