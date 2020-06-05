大陸外交部發言人耿爽5日主持最後一次記者會後，將卸任外交部新聞司發言人工作，據稱會轉往大陸駐聯合國使節團任職，這也是他20年前首次外派工作的部門。

耿爽在5日大陸外交部例行記者會上宣佈，因工作安排，將不再擔任外交部發言人，並對過去近4年時間裡給予他的關心、幫助、支援、鼓勵表示衷心感謝。

耿爽說：「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互瞭解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。在此跟大家道別，我們後會有期，謝謝大家。」

據《環球時報》報導，耿爽不久後將前往大陸常駐聯合國代表團工作。

耿爽最引人注目的一次與外媒的交鋒發生在4月28日的記者會上，耿爽與一名《澳大利亞人報》的記者就澳大利亞賣力追隨美國、把病毒溯源問題政治化進行了7個回合的交鋒。

報導說，和其他大陸外交部的發言人相比，耿爽的回應風格經常還帶著幾分含蓄的幽默，常常成為大陸網路上的熱點。

至於耿爽卸下外交部發言人職位可能前往大陸常駐聯合國代表團工作，這也是1999年耿爽第一次奉命外派的地方，兩次相隔整整20年，耿爽將迎來他職業生涯的新起點。

(中時電子報)