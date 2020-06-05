在港版國安法經大陸全國人大通過後，西方國家對大陸進行包含軍事、外交等各方面施壓，大陸也展開相關演訓進行警告。環球網5日報導，解放軍駐港海軍兩艘艦艇近日赴某海域展開海上軍事訓練，模擬遭武裝漁船入侵。

報導指出，這次訓練時間長、強度大、節奏快，有效提升了艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。解放軍艦艇模擬有敵武裝漁船出現在某島海域活動，企圖對大陸海上交通線進行破壞，解放軍上級命令駐港海軍艦艇立即出擊。

據報導，演練包含實際使用武器、艦艇獨立操縱、艦艇部署操演、艦艇編隊訓練……幾日來，駐香港部隊海軍連續展開多項海上訓練課目，內容銜接緊密、緊貼實戰，往往是白天訓練一結束，夜間訓練就跟進展開。

報導稱，結合這次訓練，編隊還組織了代理艇長全訓考核。考核期間，紀檢監察小組全程跟訓督察，針對存在問題和注意事項，考核小組現場拉單掛賬、不留情面，確保訓練科學性和考核公正性。

報導強調，這次訓練時間長、強度大、節奏快，不僅檢驗了指揮員在各種複雜情況下對艦艇航行與操縱的組織指揮能力，同時錘鍊了艇員應急情況處置和海上戰損自救能力，有效提升了艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力

(旺報 )