明天中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市盆地亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市盆地為黃色燈號，請民眾多加注意。（取自氣象局）

明(6)日太平洋高壓減弱，西半部降雨情況會開始增加，不過氣象局已針對中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市盆地亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地為黃色燈號，請注意。

氣象局預報員林定宜表示，明天受西南風影響，天氣會較不穩定，隨著太平洋高壓稍微減弱，中南部地區會有不定時局部性短暫陣雨或雷雨發生機率，其他地區雖然是多雲，但也有局部短暫雨機率，各地山區都有大雨機率，提醒民眾多加留意。

氣溫部分，明天各地高溫約33至35度，台東受沈降作用影響有焚風發生機率，花東縱谷和大台北地區有連續出現36度高溫的機率。

下周日(7)至下周一(8)由於鋒面接近關係，天氣不穩定，西半部及東北部地區將有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後也有局部短暫雷陣雨，高溫有稍下降的趨勢。

下周二(9)至下周五(12)太平洋高壓稍微增強，鋒面北移，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍又恢復到以山區為主。

(中時 )