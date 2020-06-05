一盒50入的醫療口罩在藥局售價299元，賣價硬生生定價10倍，要價2999元。原PO原本想「是多打一個9嗎？」（摘自PTT）

中央疫情指揮中心指揮官宣布6／1解除口罩禁令，各大店商紛紛開賣醫療口罩，不過疫情趨緩似乎對口罩搶購熱潮降溫作用，近日各大電商開賣醫療口罩可說是「場場秒殺」，口罩行情依舊炙手可熱。有民眾在網路看到轉買價竟高達10倍，單片竟要價60元！和店家發生爭執還遭嗆：你有事嗎？

當市場供不應求，有心人士就會開始哄抬價格，PTT上網友發現網路上和藥局販售相同的口罩卻「多一個零」，表示「請問口罩才解禁沒幾天，為什麼會有人賣出一片要60元的價格？這樣的哄抬沒法可治嗎？」

原PO隨後貼出和賣家的對話紀錄，一盒50入的醫療口罩在藥局售價299元，賣價硬生生定價10倍，要價2999元。原PO原本想「是多打一個9嗎？」結果還真的賣那麼貴，直呼賣家黑心，沒人會買的。沒想到賣家還理直氣壯回說「你有事嗎？政府開放自由買賣，我花時間排隊，說人黑心，滾！」隨後就封鎖原PO。

網友見狀表示「3000是要拿振興券買嗎？」、「蝦皮一堆智X，到底誰一直在吹好用」、「早說了不要開放解禁，你看吧，就有這種人」。不過許多人指出，現在網路上看到惡意哄抬價格，還是可以檢舉，不但違反刑法，又沒有醫療執照也不能私自販售醫療口罩，同樣會被罰錢。「可以檢舉違反公平交易法，惡意哄抬價格，他會賠到脫褲」、「這人違反刑法了，檢舉吧」、「哄抬防疫物資，既然有證據就檢舉」、「這人以為解禁就發大財，恭喜他被關」、「打1950，讓他去被關個三年也好」。

(中時電子報)