美國勞工部周五公佈的數據顯示，5月份的就業人數驚人地增加了250萬，失業率從4月19.5%遽降至13.3％，遠好於經濟學家的預期，並表明經濟轉機即將到來。受此好消息激勵，美股開盤道瓊指數大漲逾700點或2.68%，來到26986.8點。標普500也漲逾60點或1.96%，來到3173.3點，那斯達克漲近90點或0.93%，來到9705.2點。

道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家此前預計，美國就業人數將減少833.3萬，失業率將從4月的14.7％升至19.5％。如果華爾街的預期是正確的，那將是自大蕭條以來最糟糕的數字。事實證明，5月的數據顯示，美國在經歷了歷史上最快的暴跌之後，很可能正處於復甦之路。

布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）首席投資策略師斯科特·克萊蒙斯（Scott Clemons）表示：「似乎對全國封鎖的破壞沒有我們一個月前所擔心的那樣嚴重或持續。」

報告發布後，股市期貨暴漲。政府債券收益率也飆升，最近的基準10年期美國國債收益率為0.91％。

5月份的就業增長是迄今為止至少自1939年以來美國歷史上最大的一個月就業增長。1983年9月，唯一一個擁有超過100萬個就業崗位的月份是110萬。

托尼·貝迪基安（Tony Bedikian）表示：「除非出現第二次新冠肺炎激增，否則美國整體經濟可能已經走出了彎路，如今天令人意外的就業增長所證明，儘管仍然有待觀察確切的新常態。」公民銀行全球市場主管。

就業的增加幾乎完美地反映了報告稱正在臨時裁員的工人人數減少了270萬。實際上，儘管許多經濟學家對此表示懷疑，但大多數在四月份報告失業的人表示，他們認為這種情況是暫時的。

克萊蒙斯說：「這份報告令人眼前一亮，就像ti一樣可怕，因為78％的失業者認為失業是暫時的。」 「事實證明，樂觀似乎是必要的。隨著經濟的反應和人們重新工作，工作仍然在那裡。」

這些職位稱為全職，增加了220萬，而兼職工人獲得了160萬。Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示，工作崗位的大量增加「表明美國經濟比預期的更具韌性。」

休閒和接待人員幾乎佔了增長的一半，四月份據報告損失了750萬人，其中120萬人重新開始工作。隨著各州開始放鬆社會隔離措施，酒吧和飯店的工作增加了140萬。

建築是第二大漲幅，為464,000，佔四月份損失的一半左右。教育和衛生服務增加了424,000，零售增加了368,000，此前一個月下降了230萬。

其他服務類別增加了272,000，主要是由於個人和洗衣服務增加了182,000。繼減少了130萬個職位之後，儘管有更廣泛的信號表明該行業仍處於萎縮狀態，但製造業職位卻增加了225,000。

在四月份外流之後，五月份的勞動力增加了175萬人，勞動參與率從四月份的60.2％升至60.8％。根據家庭調查測算的總就業水平增加了384萬，而那些失業者則下降了210萬。

最近幾週，所有州都開始重新開放，但是隨著社會隔離措施的繼續存在，失業率預計將繼續上升。包括失業者和出於經濟原因而從事臨時工作的失業者在內的更廣泛的失業率從22.8％降至21.2％，是該系列歷史上的最高水平。

(中時電子報)