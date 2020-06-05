在白宮附近執勤的2名國民兵遭雷擊 21:492020/06/05 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華盛頓紀念碑遭雷電擊中。（推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國全國廣播公司報導，當地時間5日凌晨，被派到白宮附近執勤的兩名國民兵遭雷擊，已緊急送往醫院治療。 報導指出，這兩名士兵近期被部署到白宮附近執勤，以應對近期爆發的抗議示威活動。遭雷擊後，兩人均被緊急送醫救治。 當地消防和緊急醫療服務部分發言人馬喬羅證實，事發於週五午夜過後不久，事發後就有報導稱，在拉法葉廣場附近有人員遭遇雷擊，可能造成人員傷亡。 (中時 ) #白宮 #執勤 #遭雷擊 #報導 #國民兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 暴亂延燒逾22州 美動員國民兵 04:102020/06/01 國際大事 怕白宮被攻陷 川普匆忙躲地下碉堡 10:122020/06/01 國際 協助平亂 美國動員5千名國民兵 18:322020/06/01 國際 示威不停！白宮保命守則曝光 13:332020/06/02 國際 國民兵發推文「不會派戰車」 造成反效果 18:512020/06/02 軍事 降低對抗 田納西國民兵應抗議者要求放下盾牌 16:162020/06/03 國際 美媒：華府軍隊已提升至近戰時警戒狀態 00:052020/06/04 國際 保護華府 1600名美軍進駐 04:102020/06/04 國際大事 防彈衣不只斷貨 「成人穿童裝」更令基層困擾 07:312020/06/04 政治 美動用軍隊鎮壓 蔡應表態 04:102020/06/05 政治要聞 國際熱門新聞 傳委內瑞拉偽總統被美拋棄躲法國大使館 - 國際 金與正炸裂！連環飆罵脫北者人渣內容曝光 - 國際 川普震怒！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 - 國際 美5月非農就業人口大增250萬人 失業率降至13.3％ 均優於預期 - 國際 兩岸關係回不去了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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