據美國全國廣播公司報導，當地時間5日凌晨，被派到白宮附近執勤的兩名國民兵遭雷擊，已緊急送往醫院治療。

報導指出，這兩名士兵近期被部署到白宮附近執勤，以應對近期爆發的抗議示威活動。遭雷擊後，兩人均被緊急送醫救治。

當地消防和緊急醫療服務部分發言人馬喬羅證實，事發於週五午夜過後不久，事發後就有報導稱，在拉法葉廣場附近有人員遭遇雷擊，可能造成人員傷亡。

(中時 )