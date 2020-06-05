中國大陸涉台重要智庫廈大台研院將成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，未來將對統一情境展開模擬研究和教學。對此，陸委會表示，可能藉與我方舉辦研討會或相關活動營造兩岸統一氛圍，分化台灣社會，希望國內學者、智庫等單位應注意其企圖，不應與該機構及其所屬人員進行相關交流或合作辦理活動，以維護兩岸健康正常的學術交流。

陸委會指出，去年初中共發布「習五條」提出「兩制台灣方案」後，加強對台統一進程，依據廈大台研院公布資料，其新成立之「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，主要在執行對岸「統一政策模擬分析」、「一國兩制台灣方案模擬分析」等研究，即在落實中共對台工作目標，更可能藉與我方舉辦研討會或相關活動，營造兩岸統一氛圍，以分化台灣社會，值得關注；本會希望國內學者、智庫等單位應注意其企圖，不應與該機構及其所屬人員進行相關交流或合作辦理活動，以維護兩岸健康正常的學術交流。

陸委會稱，陸方近來不斷加大對我統戰力度，透過各種交流管道拉攏分化我方之行徑，台灣人民絕對無法接受。本會要提醒國人從事兩岸交流活動時，應注意相關法令規定，避免觸法。

(中時 )