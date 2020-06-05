澳門賭王何鴻燊在5月26日在家人陪伴下辭世，享壽98歲，在眾人哀悼之餘，外界最好奇的就是何鴻燊高達5千億港幣（約新台幣2兆元）鉅額遺產如何分配，因為他擁有4名太太和17名子女；今(5)日傳出大房女兒何超雄率先出手，已先向香港高等法院申請「知會備忘」。

何鴻燊逝世後，鉅額遺產如何分配一直受到關注，更爆出四房兒子何猷君早在去年11月底，反駁網友認為他急著娶妻生子是為了爭財產，氣得在微博脫口說出「錢早就分完了」，但事後沒有多做回應；而過了2個星期，何鴻燊妻小對遺產一事也都未做出任何說明，直到今日大房女兒主動向高等法院遺產承辦處呈交「知會備忘」。

知會備忘就是法院在批出遺產授予書時，得先通知她（何超雄）才可以進行下一步，特地要求法院不行隨意處理有關死者（何鴻燊）遺產承辦申請；而知會備忘經申請後馬上生效，但有效期限為半年，過期可重新申請。

(中時電子報)