衛福部長陳時中今晚夜遊故宮南院，副院長黃永泰幾乎將院內的壓箱寶全拿出來相贈，趁此機會大力行銷故宮，其中最有趣的是「朕累了」眼罩，似乎提醒阿中部長要適時休息，而最符合陳時中目前人氣的則是「欽定一甲第一名」運動毛巾。
陳時中由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文及嘉義市立委王美惠等人陪同夜遊故宮，聽到阿中部長要來，現場已經有大批民眾等候搶著親睹，並與之合影。
一行人從南大門經由景觀橋步入故宮南院大廳，沿途晚風徐徐，湖光月色，令人心曠神怡，導覽人員陪伴講述故宮建築及景觀故事，陳時中並大讚翁章梁準備的晚宴很好，有位妹妹送上自己畫的「防疫五月天」卡片，感謝陳為台灣防疫的付出。
由於是休館時刻，黃永泰在大廳逐一為陳時中介紹故宮南院寶物文創品，包括戰國犧尊、愛台灣博物館卡、「欽定一甲第一名」運動毛巾、「朕累了」眼罩、清明上河圖、凱蒂的故宮寶書等，除了送給陳時中外，也希望藉此大大行銷故宮南院。
(中時 )
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