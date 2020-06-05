國內疫情趨緩，銀行公會為配合政策，率領銀行同業，採行多項協力振興措施，召開「平安出遊、快樂消費、協力振興」記者會，由理事長呂桔誠偕同七位常務理監事，對外界說明銀行業響應政策的具體規劃和致力社會經濟振興的實際作為。

呂桔誠指出，統計至3日止，整體銀行所提出的振興經費，已經達到13.6億元，且經費還會持續增加，預計到年底前，整體銀行的振興經費有機會上看20億元。

銀行公會記者會，出席人員包含呂桔誠、金管會銀行局副局長莊琇媛、常務理事張兆順、雷仲達、廖燦昌、張雲鵬、黃伯川、李長庚，以及常務監事王榮周。

呂桔誠表示，抗疫期間銀行從業人員從防疫到紓困全力投入人力，工作量大增，秉持善心及熱情幫助台灣實體經濟恢復元氣。希望後續鬆綁後加速辦理相關訓練活動，以帶動經濟復甦。

莊琇媛表示，金管會鼓勵各銀行獎勵績優行員，並藉由員工旅遊及教育訓練帶動經濟成長，目前各行庫編列員工旅遊及教育訓練預算合計超過10億元。之後分別由公會出席的常務理監事，就所屬金控、銀行的預算和規劃提出說明。

呂桔誠表示，在臺灣防疫的最後一哩路上，為了守護防疫成果，READY FOR RECOVERY，防疫鬆綁後，各家銀行推出各項振興方案，各銀行方案同中有異，各有特色。

6月開始，不管是鼓勵員工國內旅遊、海外活動、員工教育訓練、獎勵旅遊、聯誼活動全數移至國內各地舉行、運動賽事、藝文運動恢復舉辦、還有加碼員工自強活動獎勵金、振興三倍券、信用卡及台灣Pay加碼回饋，甚至是行舍裝修、採購軟硬體及中小企業振興融資等，全體銀行總預算約13.6億元，目標都是勉勵這段期間辛苦忙碌的同仁，快樂出遊消費，另外協力抓住經濟成長的機會，幫助臺灣實體經濟復甦，恢復社會元氣。

(工商 )