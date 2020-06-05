現在正值台南大內木瓜、酪梨產季，但疑因受5月豪雨影響，農民反映有木瓜植株有枯萎現象，已套袋的早花酪梨落果比往年嚴重。（劉秀芬攝）

現在正值台南大內木瓜、酪梨產季，但疑因受5月豪雨影響，農民反映有木瓜植株有枯萎現象，已套袋的早花酪梨落果比往年嚴重。（劉秀芬攝）

現在正值台南大內木瓜、酪梨產季，但疑因受5月豪雨影響，農民反映有木瓜植株有枯萎現象，已套袋的早花酪梨落果比往年嚴重。（劉秀芬攝）

現在正值大內木瓜、酪梨產季，但疑因受5月豪雨影響，農民反映有木瓜植株因含水過多，導致產生逐漸枯萎現象；已套袋的早花酪梨，落果情況比往年嚴重，台南市農業局4日與區公所、地方民意代表前往會勘，木瓜受損部分已請大內區公所進行查報；酪梨落果則請農民先拍照存證，由相關單位持續監控。

農業局長謝耀清表示，全台木瓜種植面積約2743公頃，台南市種植面積741公頃為占全台27％，總產量3萬6784公噸，主要產區為大內區254公頃、楠西區160公頃、玉井區105公頃。

由於大內區木瓜農日前向地方代表陳情，木瓜植株受5月豪雨影響，因含水過多，導致產生逐漸枯萎現象，謝耀清4日帶隊前往勘查，也請大內區公所進行查報，並依農業天然災害救助程序，報請農業局掌握災情，以利辦理後續救助事宜。

大內區公所表示，目前有兩位木瓜農申請災損，一為1.8公頃，另一為0.35公頃，受損面積約為12％，公所會隨時監看木瓜後續災情，有必要時隨時通知農業局，以邀集相關單位進行會勘。

此外，多位酪梨農亦陳情今年落果嚴重，二溪里里長葉榮州4日上午通知里民要開酪梨落果勘查會，不到2小時內竟有60多名酪梨拋下農務去開會。有許多經驗老道的農民表示，種酪梨5、6年，從來沒有早花落果這麼嚴重過，有的整顆樹甚至只剩2成，還有人不堪損失，只好把落果紙袋回收曬乾再用一次。

部分酪梨農表示，因為以前沒發生這麼嚴重的落果，先掉落的酪梨落果已經都撿光，沒有拍照記錄，目前持續的落果也不知能不能達到申請災損標準。

農業局表示，目前正值酪梨生理落果期，無法判定是因下雨落果或是生理落果，已請農民先做記錄並拍照存證，並請公所通知酪梨農於酪梨落果期間至公所通報登錄落果情形資料存檔。至於酪梨屬正常生理性落果或延遲性災害，區公所、農業局、台南區農業改良場及農糧署持續監控中。

(中時 )