行政院長蘇貞昌近日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元三倍券，從7月1日起預購紙本券或綁定數位券消費方式，藉此刺激經濟。政策曝光後，外界出現正反聲浪，對此，名嘴黃智賢今(5日)在臉書上痛批，「三倍券是一個詭異的東西」，並質疑政府從中圖利4大支付平台。

蘇貞昌表示，振興三倍券設計原則是「三好一溫暖」，好領、好用、好刺激、最溫暖，配合暑假上路，其中，使用上排除電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等部分。他解釋，排除電商的原因，主要是因為這次疫情對實體店家衝擊最大，多數電商是獲益的。

然而，黃智賢則批，「政府為什麼，即使在人民一面倒的反對下，硬是堅持，要把事情搞得這麼複雜，逼人民花1000元，跟政府買3000元的券？，這次蔡政府全力拱數位支付，到了圖利的地步，甚至過程中，滑天下之大稽，一度不肯發實體券，偏袒第三方支付的廠商，到了連悠遊卡，和信用卡都被排除，想讓四家第三方支付吃獨食。」

黃智賢認為最後在社會不平，強力反彈下，才勉強增加實體券，增加信用卡使用，「但四大支付平台，已經免費吃到大力丸。蔡政府為什麼要扶持這四家支付廠商？其中，Line還是外國廠商呢！為什麼要圖利到吃相難看的地步？」

最後，黃智賢痛批，「對實體券通路充滿怪異的奇葩套路。要你拿健保卡買，而不是身份證買。要你去超商或是郵局拿健保卡買。要你用手機尋找，哪裡還有實體券可以排隊買。完全刻意排除，交給村里長賣三倍券這條最穩妥，最合適的通路。到底為什麼？」

(中時電子報)