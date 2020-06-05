英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）周四宣布，跟非營利機構流行病預防創新聯盟（CEPI）和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽7.5億美元合約，要年底前生產3億劑新冠肺炎疫苗，計劃最快9月向英美出貨。

根據約定，阿斯特捷利康跟CEPI一起生產疫苗，獲比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）捐款的GAVI負責疫苗分配。

阿斯特捷利康還跟全球最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）達成授權協定，為中低收入國家提供疫苗。世界衛生組織（WHO）與蓋茲基金會將監督分配以確保各國能公平得到疫苗。

這些協定讓阿斯特捷利康目標一年生產逾20億劑疫苗，其中包括美國和英國各自下單的3億與1億劑疫苗，和10億劑供應中低收入國家。

阿斯特捷利康執行長索里歐（Pascal Soriot）說，得到牛津大學研發並授權的AZD1222疫苗是否能如期出貨，要視乎8月公布臨床實驗的結果。

目前約1萬名自願者接受實驗的情況「安全和耐受性良好」，但他不就成功機率有多高做評論。

儘管臨床實驗仍在進行，但疫苗已經在生產。他強調疫情對人類與經濟都造成重大影響，若等待完成實驗後才開始生產，就會流失許多防疫的寶貴時間。

由於疫情緊急至必須在疫苗被證實有效時就能立即出貨，所以他承認這是押注AZD1222為有效的賭局。但他對這疫苗有信心。

疫苗的臨床實驗與生產在同一時間進行，在醫藥產業上是前所未見的舉動。一旦實驗結果無效，生產疫苗所投入的資金即全付諸東流。

由於阿斯特捷利康已經在生產疫苗，只要8月臨床實驗結果證明有效時，即可最快在9月到10月間向英美提供疫苗。

(工商 )