第一銀行等11家金融機構於5日下午與榮成紙業簽署40億元聯貸合約，聯貸資金將用於償還既有借款並充實營運週轉。該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、安泰銀行、元大銀行共同主辦，農業金庫、土地銀行、華泰銀行、板信銀行參貸，聯貸案超額認購高達80％。

榮成紙業目前於大中華區建有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、32座廢紙回收環保站，集團總產能360萬噸，位居亞洲第5大。因積極打造環保科技、低碳造紙、綠色包裝生產線，榮成紙業已連續2年獲台灣永續基金會「TOP50 台灣永續企業」及連續3年獲「企業永續報告書-金獎」肯定。

面對近年中美貿易戰及大陸限制廢紙進口政策衝擊，榮成紙業於2019年響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」政策，規劃3年內在台投資的資本支出總投資金額超過60億元，擴充二林廠生產線並汰舊升級既有紙機。展望未來，隨大陸禁廢令及限塑令政策逐步落實，可望消除同業不公平競爭的成本差異並擴大包裝紙商機，將有助榮成紙業營運獲利。

第一銀行為協助台商產能移轉，延續去年相挺政府投資台灣三大方案：「歡迎台商回台投資專案貸款」、「根留台灣企業加速投資貸款」及「中小企業加速投資貸款」，於2020年持續加強辦理，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等，必要時可搭配移送中小企業信保基金保證方式，增加企業財務調度彈性，以最優惠利率與最迅速服務提供企業投資所需資金。

第一銀行走過120週年，陪伴無數中小企業一同成長茁壯，中小企業放款已連續10年位居國內銀行龍頭地位，2019年度新增加超過一萬戶中小及小微企業取得融資，未來也將持續力挺中小及小微企業，成為企業最堅實的後盾。

(工商 )