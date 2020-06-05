殺警案受害者李承翰爸爸昨晚離世，法務部與衛福部加緊研議建置司法精神病院，目前尚未有共識。衛福部心口司司長諶立中表示，目前仍有4大待解問題，包括戒護人力的編制、場地尋覓、費用怎麼出，以及收治什麼對象，需先有共識，才有修法授權建置的可能。

諶立中表示，法務部傾向於將司法精神病院交給衛福部負責，而法務部只要幫忙訓練保全就好，但許多個案除了精神疾病，也同時伴有反社會人格，他們不只有治療問題，也有暴力風險，醫院的規格無法處理，且保全也沒有公權力。衛福部認為，法務部需要編制加護人力、矯正人力，才能協助因應病人和犯人兩種身分的人。

其次，司法精神病院的場地會是另一個問題，不論是重新尋覓地點，或是將監獄、療養院、戒治所來改建，都一定會受到居民反對，這樣的問題需要兩個部會共同來面對，研議解決方案。

另外，費用要怎麼出也尚未有解決方案。諶立中表示，若採取健保給付，一個月的收治大概只有2萬元，但如此低的價格，相信沒有人願意照護。若真要處理，就要用心去做，而不是把病患當作慢性病人，做做復健就好，這樣就沒什麼意義。對於這些病患，他們來到司法精神病院不只是為了治病，使用健保來支應不怎麼有道理，還需另覓財源。

諶立中表示，司法精神病院的收治對象也尚未有共識，若把性侵害、藥酒癮、精神病都集中收治，就會顯得太混亂。衛福部傾向於做好分流，因司法精神病院屬於高規格管制的場合，需要高圍牆、鐵絲網，只要收治高度風險的病患即可，其餘病患就由一般的醫院來處理。

目前衛福部、法務部尚有著4大問題待解決，需先有共識，才能有修法的可能，跨部會合作是最大的挑戰。

(中時 )