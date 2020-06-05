原定今年9月在萊比錫舉行的陸歐峰會傳出延期之際，據路透4日報導，歐盟執委會提議擴大對區內外國投資的審查範圍，將國防、衛星通信及核能等領域的新項目也納入，以保護更多的戰略性產業不被潛在大陸買家收購。

10月11日起，《歐盟外資審查條例》將全面正式實施，標誌著歐盟外國投資政策和規則的重大調整，對歐盟成員國具有強制性法律約束力。屆時，當外資併購案宣布時，如果涉及媒體、交通和通信等領域，歐盟各國政府將有義務與歐盟執委會分享交易細節。歐盟主導的伽利略（Galileo）衛星定位系統項目，便包括在審查範圍內。

而今路透報導說，據一份公開文件草案，歐盟執委會提議擴大外資審查範圍，如果歐盟各國政府在6月15日前未提出反對，該草案將獲得通過。一旦審查範圍擴大，將涵蓋更多與國防、一個新的歐盟衛星通信計劃、以及一個價值數十億歐元的核聚變項目有關的項目。

《歐盟外資審查條例》（EU FDI Screening Regulation）於2019年4月10日生效，並將於2020年10月11日起正式施行。該條例旨在建立歐盟對外商直接投資（FDI）的審查框架，以協調當下各成員國分散零碎的審查制度。這是第一部歐盟層面基於安全或公共秩序的外商直接投資審查法規，在很大程度上是為大陸量身訂製。

今年3月25日，歐盟執委會發布有關外商直接投資和資本自由流動、保護歐盟戰略性資產收購指南，在《歐盟外資審查條例》生效實施之前提供指導性意見，以保護受新冠疫情影響的歐洲企業。

此外，德國政府3日晚間對外透露，原年9月在萊比錫召開的陸歐峰會因疫情延期。德國今年下半年將任歐盟輪值主席國。據德國之聲4日報導，德國視陸歐峰會為重頭戲，按照原先規劃，萊比錫峰會的目標是調整陸歐關係，尤其是已經談判了幾十個回合、歐洲經濟界翹首以盼的陸歐投資協議將在會議期間簽署。

然而，早在今年2月中旬，歐洲疫情尚未爆發之時，歐盟貿易委員霍根（Phil Hogan）便披露，陸歐投資協議的關鍵部分仍未談妥，其中包括產業補貼、強制技術轉讓等棘手議題。5月底，大陸人大通過「港版國安法」，更為陸歐峰會增添了變數。不過德國外長馬斯稍早前則表示，不會因為「港版國安法」爭議就考慮取消陸歐峰會。

(中時 )