美國非裔民眾因警察執法過當致死，引發全美怒吼，丹麥積木製商樂高（Lego）宣布捐款400萬美元，支持黑人兒童和推廣種族平等，同時暫停廣告和銷售警察與白宮相關的玩具。

非裔男子「佛洛伊德之死」在全球掀起抗議潮，許多企業紛紛加入聲援的行列。樂高透過推特表示，我們與黑人社群站在同一陣線，對抗種族主義與不平等。公司將捐款400萬美元給支持黑人兒童，和教導所有兒童種族平等的教育非營利機構。

樂高發言人強調，「我們的社會不容種族主義存在，樂高的使命是啟發和培育明日的建造者，這也包括讓他們學會容忍，包融與仁慈。」

樂高的行動得到網友支持，一名支持者在推特表示，「樂高向來是優質玩具。」部分網民要求其他大廠跟進捐款。

除了捐款之外，樂高也把和警局、警察背心和白宮相關的建築物積木組、樂高人偶和配件暫時下架，受影響的產品超過30款。

樂高已經暫停官方社群網站的行銷活動，同時要求部分線上賣家暫停推銷部分產品。樂高言人表示，公司要求合作夥伴停止宣傳部分玩具，以尊重抗議種族歧視的「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）活動。

樂高向販售樂高積木的線上公司發出電子郵件，要求業者停止行銷和販售相關商品。樂高在信中表示，鑑於近期的事件，公司要求盡快將部分產品下架。

不過部分賣家誤以為要全面停售，樂高澄清，公司沒有要停售任何產品，先前的電子郵件引發誤解。電郵的本意是讓賣家暫停在網站宣傳部分產品。

非裔男子佛洛伊德遭明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓頸後死亡，引發大批民眾走上街頭抗議，白宮外也聚集大量抗議人潮，多州甚至宣布宵禁。

(工商 )