英國首相強生4日主持全球疫苗峰會，為全球疫苗免疫聯盟（GAVI）募款88億美元，以讓全球貧困國家逾3億名兒童接受苗疫接種，對抗瘧疾等疾病。在此同時，聯合國呼籲，應讓全球民眾免費並公平地享有新冠肺炎疫苗。

全球疫苗免疫聯盟表示，全球多國政府、企業與慈善機構慷慨解囊，募款金額超過原先設定的74億美元目標。這筆經費將讓全球最貧困國家的逾3億名兒童接受苗疫接種，對抗瘧疾、肺炎、麻疹、小兒麻痺與白喉等疾病。

此外，全球疫苗免疫聯盟擬籌資20億美元，為全球貧窮國家購買新冠肺炎疫苗。目前已籌集5.67億美元資金。

聯盟指出，這項計畫的目的是待新冠肺炎疫苗問世時，能讓窮國取得足夠的疫苗，以便讓醫護人員和其他高風險的民眾免疫，同時備下足夠的劑量，以備不時之需。

聯合國與國際紅十字與紅新月運動呼籲，新冠肺炎疫苗應是「人民的疫苗」，讓全球每個人免費施打，並稱此為「道德責任」。

不過專家指出，史無前例的新冠肺炎疫情肆虐全球，各國想必積極尋求疫苗，公平分發疫苗可能難上加難。

倫敦衛生與熱帶醫學院國際公衛教授惠特沃斯（Jimmy Whitworth）表示，富裕國家最可能搶先爭取疫苗，將窮國擠到隊伍後面。「我無法想像有任何國家會說，非洲對疫苗的需求比我們更大，所以讓他們先取得疫苗。」

比爾及梅琳達蓋茲慈善基金會是全球疫苗免疫聯盟的主要捐款人之一，擬在2025年前提供16億美元捐款。

微軟創辦人比爾蓋茲表示，對抗新冠肺炎，不只需要科學突破，也需要相同程度的慷慨大方。一旦新冠肺炎疫苗問世，全球疫苗免疫聯盟的計畫將確保全球所有民眾能獲得疫苗。

(工商 )