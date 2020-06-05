美國電動卡車製造商尼可拉汽車（Nikola Motor）周四在那斯達克成功發行IPO（股票首度公開發行），其38歲共同創辦人兼執行長米爾頓（Trevor Milton）身價從IPO前約10億美元，立即暴增至約46億美元。

生產電動和氫動力卡車的尼可拉股價周五盤中下跌逾1％報約33美元。

尼可拉股價在周四盤中曾升破37美元，外界估計持有尼可拉40％股權的米爾頓身價因此逼近50億美元，股價終場收33.75美元。

米爾頓與尼可拉都拒絕透露米爾頓的淨資產有多少。法令規定米爾頓持有的尼可拉股票在上市後禁止賣出約1年。米爾頓強調自己沒有賣股計劃，首要目標是實現公司願景，樂觀未來5年業績會很好。

出生猶他州的米爾頓在29歲創辦尼可拉。在此之前曾成立過5家公司，其中2家倒閉而一再使他一無所有，但他強調從中得到寶貴教訓，自豪沒有其他人像他那樣，在同樣歲數裡曾成立5家公司並有2家倒閉的經驗。

其身邊朋友形容他是天生企業家，早在小學時已向同學轉賣糖果來賺價差。他曾就讀猶他谷大學一個學期後退學。2003年成立其首家公司並在幾年後賣掉。

儘管他去年11月在猶他州砸下3,250萬美元，購買占地2,670英畝的豪華莊園，顯示他一點都不缺錢，但CNBC率先報導他4月時，獲得政府的小型企業管理局（SBA）推出「薪資保護貸款計畫」（PPP）的400萬美元紓困貸款。

米爾頓對此表示，這筆紓困貸款對公司來說是必須要，因為能協助尼可拉在新冠肺炎疫情爆發期間，繼續向員工支付薪水來保住他們的飯碗，消除在上市前的各種不明朗因素。

他強調，儘管尼可拉在上市前有很高的估值，但其實跟許多小型企業一樣，所持有的現金並不多，紓困貸款正好解決他們的燃眉之急。

(工商 )